Die Neuauflage des sommerlichen Konzertzyklus „Orgelpunkt“ in der Landauer Stiftskirche nimmt Bezug auf das Motto „Nordlichter“ des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

Die Reihe startet am Sonntag, 22. August, um 18 Uhr, mit einem Gastspiel von Nils-Ole Krafft, geboren im norddeutschen Bad Oldesloe, nach seinem Studium an der Musikhochschule Frankfurt unter anderem Masterschüler von Martin Lücker und Bernhard Haas. Krafft, der seit 2016 als Kantor an der Liebfrauenkirche Frankenberg wirkt, spielt das vierteilige Orgel-Gesamtwerk des 1697 im Alter von 32 Jahren verstorbenen norddeutschen Komponisten Nikolaus Bruhns.

Zum „ToccaTag“ am 28. August spielt Bezirkskantorin Anna Linß die wohl berühmteste Toccata der Musikgeschichte, jene in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Sie erklingt mehrfach an dem Sonntag (stündlich ab 14 Uhr), beim Konzert um 18 Uhr ergänzt durch weitere Toccaten des Nordlichts Dietrich Buxtehude sowie meditative Werke des zeitgenössischen estnischen Meisters Avo Pärt.

Am 5. September um 18 Uhr schließlich wird Roland Möhle, Kantor und Konzertorganist im schwedischen Stockholm auf der Rieger-Orgel skandinavische Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten spielen.

Info

Eine Anmeldung ist erforderlich über www.jesaja.org. Links zu den Veranstaltungen finden sich auf den Homepages www.stiftskirche-landau.de und www.stiftskirchenmusik-landau.de.