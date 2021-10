Wenn er könnte, würde er die Ohren spitzen: Statt undifferenziertem Stimmengemurmel vor Konzertbeginn und in den Pausen dringen seit kurzem montagsabends klare Töne in seinen metallenen Gehörgang – der Oratorienchor Landau hat im Foyer der Festhalle den Probenbetrieb wieder aufgenommen.

Doch der Bronzeabguss vom Kopf August Ludowicis bleibt natürlich unbewegt, aber der edle Stifter der Jugendstilfesthalle wäre wahrscheinlich hocherfreut, dass hier endlich wieder Musik erklingt. Der „Freude ein Haus und der Kunst ein Tor“ zu bieten waren für ihn der ja Grund, der Stadt Landau mit einer Spende von 600.000 Reichsmark den Bau eines Musentempels zu ermöglichen. Rund 20.000 Goldmark hatte im Jahr 1907 der Musikverein zu den Gesamtkosten von 800.000 Mark beigetragen. Seit der Neugründung 1860 war der Verein auf der Suche nach einem geeigneten Saal für Konzertaufführungen sowie einem geräumigen Probenlokal für seinen Chor. In der neuen Festhalle „bespielt“ er seit dieser Zeit einen Raum im Erdgeschoss, regelmäßig montags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr finden hier die Proben des Oratorienchors statt.

Regelmäßig, bis Corona kam. Das unselige Virus hat vor allem auch im Kulturleben gravierende Schäden angerichtet. Die herumschwirrenden Aerosole aus den Mündern der Singenden haben verheerende Folgen für die Gesundheit der Beteiligten, also ruhte die Chorarbeit. Doch Hilfe nahte in Form von Impfstoffen für alle, und auch im Oratorienchor sind nahezu alle Mitglieder geimpft, und unter Einhaltung aller notwendigen Regeln kann in der Festhalle wieder gesungen werden.

Keine Lüftungsanlage

Doch nicht im gewohnten Probensaal: der wäre unter den gegebenen Umständen wohl auch zu klein. Doch außerdem ist diesem Raum derzeit eine andere Nutzung zugeteilt worden, er dient als Testzentrum, das bis vor kurzem im Foyer der Festhalle untergebracht war. Der Chor selbst wurde kurzfristig von dieser Umnutzung seines Stammquartiers informiert, doch die Stadt bot das Foyer oder den kleinen Saal als Ausweichsmöglichkeit an. Auf so luxuriöse Unterstützung wie zum Beispiel Lüftungsanlagen im Probenraum hofft so ein Chor vergebens, selbst die Miete für den Raum wurde in Pandemiezeiten nicht gestundet.

Aber die Stadt Landau hilft bei der Finanzierung der großen Konzerte, die der Chor regelmäßig aufführt. Die fallen aber coronabedingt auch erst mal weg: Es gibt keine Räumlichkeiten, wo Chor, Orchester und Publikum während einer Aufführung sicher geschützt sind. So hat der Chor den „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy, für den 2020 bereits seit mehreren Wochen geprobt worden war, zunächst mal auf Eis gelegt. Chorleiter Hans Jochen Braunstein hat stattdessen eine lateinische Messe von Gunter Martin Göttsche ausgewählt. Diese Messe wird in lateinischer Sprache gesungen. Im Gegensatz zur deutschen, die durch ihre Anhäufung von Konsonanten zu einer üblen Virenschleuder beim Singen wird. Zu diesem Ergebnis kam zu Beginn dieses Jahres eine wissenschaftliche Studie in Japan, die die Stückauswahl beeinflusste.

Die Stimmen funktionieren noch

So haben denn Anfang September wieder die Proben begonnen. Alle Teilnehmer haben sich vorher dazu angemeldet und haben auch ihren Impfstatus nachgewiesen. Im Halbkreis um die Büste des noblen Herrn Ludovici sind jetzt also rund 40 Stühle im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand aufgestellt, am Platz darf man die Maske absetzen. Die Freude war groß, als Chorleiter und Chorvorstand Michael Jost nach fast eineinhalb Jahren Stillstand Sängerinnen und Sänger wieder begrüßen konnten. Und siehe da, die Stimmen funktionierten noch, ohne Krächzen oder Misstöne wurden die ersten Einsingübungen absolviert. Zum Glück bestehen diese eh ausschließlich aus Vokalen.

Das Foyer der Festhalle ist groß genug, allen aktiven Sängerinnen und Sägern Platz bieten zu können, der Chor würde sich sehr über neue, begeisterte Mitsingende freuen. Vielleicht wird es im Winter ja etwas kühl in der weitläufigen Halle, aber das schreckt niemanden ab, endlich darf man wieder gemeinsam singen. Und der Herr Ludovici kriegt endlich wieder was zu hören ...