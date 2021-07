Die Band Six4Blues gibt am Freitag, 23. Juli, ab 20 Uhr ein Freiluftkonzert im Lokal Cheers in der Kandeler Frankenhofpassage. Frontmann der Ulmer Bluesformation ist seit dem vergangenen Jahr der Kandeler Sänger Hans Hruschka. Außerdem ist in dem Sextett der aus Wörth stammende Uli Hänig an der Gitarre zu hören. Der Eintritt ist frei.