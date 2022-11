Auf dem Messegelände in Rheinstetten soll vom 23. Juni bis 9. Juli eine Open-Air-Bühne für 10.000 Zuschauer entstehen. Für den ersten gebuchten Act gibt’s schon Karten: Silbermond.

Aus der Not geboren und zur Tugend gemacht: Im Sommer 2023 soll wieder eine Open-Air-Bühne auf dem Parkplatz der Karlsruhe Messe in Rheinstetten entstehen. Während die ersten beiden Auflagen Kunstschaffenden in Corona-Zeiten eine Auftrittsmöglichkeit und unter strengen Hygienevorschriften mehreren Tausend Personen ein Konzerterlebnis bieten sollten, wird die dritte Auflage vom 23. Juni bis 9. Juli für 10.000 Zuschauern geplant.

Die erste Band ist bereits verpflichtet: Silbermond soll am 24. Juni auftreten. Neben Hits wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ soll es auch neue Songs der Bautzner Band zu hören geben. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Die Organisatoren Florian Vitez und Dominik Willisch von Reposit Entertainment freuen sich, ihre Initiative fest im Veranstaltungskalender der Region etablieren zu können. Hinter ihnen steht ein Zusammenschluss verschiedener Firmen aus der regionalen Veranstaltungsbranche – Crystal Sound, hell begeistert., Megaforce, Eventtechnik Gleich und Reposit Entertainment und die Messe Karlsruhe. Das Außengelände in Rheinstetten ist 90.000 Quadratmeter groß.

Karten

Der Vorverkauf läuft online unter www.kulturbuehne-karlsruhe.de.