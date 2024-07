In Tübingen kommt ein Omnibus von der Straße ab. Das Fahrzeug rutscht in drei Gartenhütten. Der Unfall bleibt für den Fahrer nicht ohne Konsequenzen.

Tübingen (dpa/lsw) - Mit dem Fahrzeug gegen drei Gartenhütten stoßen und dabei geschätzt 120 000 Euro Sachschaden verursachen – genau das ist einem Omnibusfahrer in Tübingen passiert. Der 43-Jährige kam mit seinem Bus am Samstag in einer Kurve auf der Bundesstraße 27 vermutlich wegen eines Sekundenschlafs von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, touchierte ein Verkehrsschild, erfasste die drei Gartenhütten und blieb erst danach stehen. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des leicht verletzten Omnibusfahrers noch vor Ort.