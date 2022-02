Omar Marmoush ist nach seinem positiven Corona-Testergebnis wieder zurück im Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der ägyptische Nationalstürmer hatte zunächst wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup gefehlt, ehe er sich in häusliche Isolation begeben musste. Seit Donnerstagmittag steht Marmoush wieder auf dem Platz. Der Tabellenvorletzte aus Stuttgart tritt am Samstag daheim gegen den VfL Bochum an (15.30 Uhr/Sky).