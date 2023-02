Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) hat sich für ein Dienstleistungszentrum am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingesetzt. Das Zentrum soll Universitäten und Hochschulen beim Thema barrierefreie Lehrmaterialien beraten. Es herrsche großer Bedarf, sagte Olschowski am Montag bei ihrem Antrittsbesuch am KIT. Es gebe inzwischen sehr viele Anfragen von Hochschulen aus dem ganzen Südwesten, erklärte Rainer Stiefelhagen, Professor für Assistenzsysteme für sehgeschädigte Studierende am Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Systeme.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Einrichtung eines solchen Zentrums ist im Koalitionsvertrag verankert. Ein Konzept hierfür wurde schon 2019 beim Ministerium eingereicht. Ministerin Olschowski machte sich zudem ein Bild von der KIT-Forschung rund um Robotertechnologien und Künstliche Intelligenz. Vorgeführt wurde etwa ein Roboter, der bei Reparaturen helfen und ihm vorher gezeigte Bewegungen spontan erlernen kann.

Später wollte auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sprechen. Dann fällt der symbolische Startschuss für eine bundesweit einmalige Struktur des KIT. Dort gilt seit Anfang des Jahres ein Gesetz, das eine Verbindung zwischen Universitäts- und Großforschungsbereich ermöglicht. Damit bekommen beispielsweise Studierende Zugang zu großen Laboren und können sich besser mit Wissenschaftlern aus dem früheren Großforschungsbereich austauschen.

Die Exzellenzuniversität mit etwa 9800 Beschäftigten und mehr als 22 000 Studierenden ist bundesweit die erste Institution, die die Grenzen zwischen universitären und außeruniversitären Einrichtungen auflöste. Das dafür notwendige sogenannte 2. KIT-Weiterentwicklungsgesetz wurde vor zwei Jahren vom Landtag beschlossen.

