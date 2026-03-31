Gerne hätten wir über den Auftritt von Olli Schulz im Karlsruher Tollhaus berichtet. Doch der Künstler verpasste uns einen Maulkorb. Wir finden das undemokratisch.

Unsere verdutzte Kollegin erfuhr davon an der Abendkasse: Eine Stunde vor Konzertbeginn ließ Olli Schulz über sein Management mitteilen, dass der Entertainer keine Medienvertreter zu seiner Show zulassen wolle. Und der Künstler scheint nicht etwa einen Brass auf diese Zeitung gehabt zu haben. Wir hatten uns – wie gewünscht – lange vorab angemeldet und waren akkreditiert worden. Und der plötzliche Sinneswandel des ansonsten gar nicht medienscheuen Singer-Songwriters, Podcasters, Schauspielers und Moderators traf auch andere Reporter.

„Uns wurde erklärt, dass Olli Schulz bei diesem Programm einen privaten und intimen Rahmen wahren will“, übermittelte der Verein Tollhaus, der als Veranstalter vertraglich gebunden war, die Entscheidung umzusetzen, wie eine Sprecherin mitteilt. Intim, das heißt in diesem Fall: Über 1000 Menschen sitzen in Ollis angemietetem Wohnzimmer. Auch sie wurden darum gebeten, nicht mit ihren Handys zu filmen oder später Details des Programms auf Social-Media-Kanälen zu posten. Das erfuhren wir aus dem Saal. Dabei lässt sich längst im Internet nachlesen, was es bei der Show zu sehen gibt. Denn beim Tourauftakt im Schauspielhaus Bochum durften Medien wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ noch berichten.

2025 freute sich Olli Schulz noch, als von seinem Auftritt bei Rocka am Ring in Text und Bild berichtet wurde. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Aus der Politik kennt man solche Versuche, die Presse auszusperren. Doch immer wieder fällt auch ausgerechnet die Kulturszene, die sich größtenteils selbst wohl eher links verortet, mit Strukturen auf, die Demokratie unterhöhlen. Man denke nur an die Diskussionen um Generalintendanten an Staatstheatern und um Regisseure, die ihr Team wie Sonnenkönige führen.

Seit Längerem wachsen solche Begehrlichkeiten auch in der Veranstaltungsbranche. Wer etwa den Klassikstar Igor Levit buchen will – wie Landau zum Stadtjubiläum –, muss vertraglich als Hausherr durchsetzen, dass des Künstlers Management die vor Ort geschossenen Bilder vor der Veröffentlichung absegnet. Wohl gemerkt: Bilder, die bei einer öffentlichen Veranstaltung an einer öffentlich subventionierten Bühne gemacht werden. Diese Zensur finanziert der Steuerzahler auch noch zumindest teilweise mit.

Was würde wohl Jan Böhmermann (rechts) sagen? Mit ihm betreibt Olli Schulz (hier 2015) einen Podcast. Foto: dpa

Und jetzt geht es nicht mehr nur um Bilder, sondern um Eingriffe in Texte. Das ist neu. Mit einer normalen Eintrittskarte ließe sich ein solches Verbot problemlos umgehen. Bei Olli Schulz ging das leider nicht: Die komplette Tour ist schon lange ausverkauft. Angst, dass die Leute wegbleiben, weil schon alle Gags verraten sind, muss er also nicht mal haben.

Was aber hat diesen merkwürdigen Sinneswandel bewirkt? Von Schulz selbst und seinem Management war seit Montag keine Stellungnahme zu erhalten. Übrigens auch nicht vom Tollhaus, dessen Sprecherin sich unglücklich zeigte über den Vorfall, dessen Leitung aber nicht die Gelegenheit ergriff, Tacheles zu reden. Was würde wohl Jan Böhmermann zu solchen undemokratischen Tendenzen sagen? Mit ihm betreibt Schulz seit zehn Jahren den erfolgreichen Podcast „Fest & Flauschig“.

Kommt auch nach Kaiserslautern: Olli Schulz. Foto: IMAGO/Christian Grube

Es lässt sich nur spekulieren: über den Frust von Künstlern, von der Bühne aus in ein Meer von Handys zu blicken statt in lachende Gesichter, und über den Diebstahl geistigen Eigentums durch lange illegale Mitschnitte im Netz. Bob Dylan setzt schon seit Längerem ein striktes Handyverbot in seinen Konzerten durch. Doch was hilft es, die Pressefreiheit einzuschränken?

Das Berichtsverbot soll nach bisherigen Informationen für die gesamte Tour gelten. Also auch für Donnerstag, 2. April, wenn Olli Schulz im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern auftritt. Mal sehen. Zumindest, was er dazu verlauten lässt, können wir zitieren: „Freut euch auf unvergessliche Abende mit eurem Connaisseur des gepflegten Wahnsinns, Olli Schulz, der sich von der Schieflage des aktuellen Weltgeschehens gnadenlos beflügeln lässt und euch seinen ganz eigenen Blick auf diesen angeschlagenen Teller Buntes, der unser Heimatplanet ist, präsentieren wird.“ Wenn er da nicht mal Recht hat mit dem angeschlagenen Teller: Porzellan zerdeppert hat er jedenfalls.