Die Landauer Künstlerin Olga David zieht in ein neues Atelier auf dem Bienchenhof, dem Hof des im Juli 2021 gestorbenen Malers Werner Brand, in Hochstadt. Am Wochenende ist die Eröffnung.

In ihrem alten Studio in Landau sei es ihr zu eng geworden, sagt Olga David, die im Altai-Gebirge im Grenzgebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei und China geboren wurde. In Landau habe sie zwar arbeiten, aber nicht ausstellen können. Das sei in den großen Räumen der Werner Brand Stiftung anders. Sie möchte hier auch anderen die Möglichkeit für Ausstellungen geben. Auch will sie Malkurse im Bienchenhof abhalten – im Atelier und an der frischen Luft. Und sie bietet Corporate Art an, bei der sie mit Hilfe der Kunst das Konzept einer individuellen Innenraumgestaltung für Geschäftsräume entwickelt.

Am Wochenende werden auch die Räume der Stiftung mit den Gemälden und Grafiken von Werner Brand zur Besichtigung geöffnet sein. David präsentiert eigene Werke, die sie als figurativen Expressionismus bezeichnet. Menschen sind ihr Hauptmotiv, ihre Inspiration sind Emotionen, Vitalität und Intimität. Das Positive spiegelt sich in den warmen und kräftigen Farben wider.

Am Wochenende sind außerdem Arbeiten zweier befreundeter Künstlerinnen zu sehen. Die Karlsruherin Katharina Valeeva malt Motive aus ihrer Umgebung im impressionistischen Stil. so entstehen farbenfrohe Landschafts- und Blumengemälde. Larissa Dubjago aus Ludwigshafen macht Fotos mit poetischem Blick auf Blumen. Die drei wollen einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf ihrer Bilder der Ukraine-Hilfe spenden.

Termin

Das Atelier in Hochstadt, Hauptstraße 3, ist am 9. und 10. April von 11-16 Uhr geöffnet. Kontakt unter Telefon 0177 3630208.