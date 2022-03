Oleg Zernikel ist scheinbar die Ruhe selbst. Er legt sich rücklings auf die Bahn, stemmt sich mit den Ellenbogen ab und sieht zu, was vorn passiert. Vor seinem dritten Versuch über 5,85 Meter spinnt die Technik der Anlage, der Stab wird nicht gleichmäßig hochgefahren. Als es so weit ist, holt er sich Unterstützung vom Publikum. Er kommt nicht drüber, beschließt den Wettkampf bei der Hallen-WM in Belgrad auf Rang neun.

5,81 Meter ist Zernikels Bestleistung. Insofern war es ein guter Wettkampf des Landauers, der 5,45 Meter im zweiten, 5,60 Meter im ersten und 5,75 Meter im dritten Versuch überquerte. Nur vier Athleten sprangen höher. Champion: der Schwede Armand Duplantis mit der Weltrekordhöhe von 6,20 Metern vor Thiago Braz (Brasilien/5,95 Meter).

Ähnlich hatte sich die aus Edenkoben stammende Hanna Klein über 3000 Meter platziert. „Ich glaube, man hat’s gesehen: 20 Mädels auf einer 200-Meter-Rundbahn sind sehr viele, auch wenn wir vielleicht etwas schmaler als die Männer sind“, sagte die 28-Jährige. Als beste Europäerin kam sie auf Platz elf. Sie könne sich nicht viel vorwerfen, sagte sie.