Das war einfach große Klasse, was Stabhochspringer Oleg Zernikel beim Istaf-Indoor in Berlin gezeigt hat. Sämtliche Sprunghöhen, das waren 5,45, 5,59, 5,70 und die neue Bestleistung von 5,81 Metern, knackte der 26-jährige Landauer jeweils im ersten Anlauf. Zernikel liegt mit dieser Leistung im europäischen Bereich auf Platz drei und in der Weltbestenliste auf dem fünften Rang. Das Flugticket für die Hallen-WM im serbischen Belgrad dürfte er damit gebucht haben. Zwölf Starter erlaubt die internationale Organisation. Die deutsche Meisterschaften Ende Februar in Leipzig bringt dann endgültige Klarheit. Eine weitere Leistungssteigerung hält Trainer Jochen Wetter für durchaus möglich. Zernikel selbst rechnet damit, eine höhere 580er-Hausnummer zu überqueren. Der Athlet hat noch drei härtere Stäbe im Köcher, mit denen er bei noch besserer Handhabung noch höher katapultiert werden kann. In Berlin erreichte er den dritten Platz hinter Armand Duplantis (6,03 Meter) und KC Lightfoot (5,92).