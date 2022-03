18 Athleten des Deutschen Leichtathletikverbandes treten die Reise zu den Hallen-Weltmeisterschaften an (18. bis 20. März in Belgrad). Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau ist mit einer Jahresbestleistung von 5,81 Metern dabei. Auf wen Zernikel trifft, steht noch nicht sicher fest. Auf jeden Fall auf den alten und neuen Weltrekordhalter Armand Duplantis aus Schweden. Duplantis schraubte vor einigen Tagen seinen eigenen Rekord auf 6,19 Meter. Ansonsten muss man das endgültige Meldeergebnis wegen der weltweiten politischen Situation abwarten. Der internationale Leichtathletikverband lässt im Stabhochsprung 16 Starter zu. 15 sind es, darunter drei US-Amerikaner. Zernikel liegt auf Platz 11 in der Qualifikationsrangliste. Eigentlich dürfen pro Land lediglich zwei Athleten antreten. Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron wird den Deutschen Meister von 2021 vor seiner Abreise am Mittwoch empfangen und verabschieden. Am Donnerstag geht es los. Der Stabhochsprung-Wettkampf ist am letzten Tag der Weltmeisterschaften. Exakt um 17.17 Uhr soll er beginnen.