5,71 Meter sind deutsche Jahresbestleistung im Stabhochsprung. Mit dieser Höhe erreichte Oleg Zernikel vom ASV Landau beim Meeting in Karlsruhe den vierten Platz.

Diese Höhe nahm der 26-Jährige gleich im ersten Anlauf. Auch die vorherigen Sprunghöhen von 5,51 Meter und 5,61 Meter überquerte der Student der Umweltwissenschaft und Sportsoldat im ersten Versuch. „5,81 Meter wären durchaus möglich gewesen. Aber es fehlte auf den letzten Metern und am Stab noch die Feinabstimmung. Das sollte allerdings bei einem der kommenden Wettkämpfe gelingen“, meinte sein Vereinstrainer Jochen Wetter.

Zernikel selbst war „voll zufrieden“. Er sei am Anfang der Saison, das heiße, die 5,81 Meter kämen bald. Dreimal ging er am Freitagabend auf persönliche Rekordjagd, ohne über diese Höhe zu kommen. Er wolle oben mitmischen und nicht nur Armand Duplantis zuschauen, sagte Zernikel zu Svenja Sapper und Nicolas Walter von Leichtathletik.de. Duplantis ging nach seinem Sieg mit 6,02 Metern dreimal vergeblich die Weltrekordhöhe von 6,19 an.

Er springe, habe Spaß, sei nicht nervös und ich lasse sich nicht ablenken, so Zernikel. Für ihn stünden jetzt Wettkämpfe beim Istaf in Berlin (4. Februar), in Düsseldorf (20. Februar) und beim PSD-Bank-Meeting in Dortmund (12. Februar) an, und dann kämen auch schon die deutschen Hallenmeisterschaften (26./27. Februar in Leipzig) und die Hallen-WM (Mitte März in Belgrad). Dazwischen, Anfang März, wolle er noch einen Wettkampf machen, um nicht außer Form zu kommen.

Beim Stadtwerke-Hallenmeeting in Sindelfingen gewann Lamin Krubally vom ASV Landau mit einem sauberen Sprung über 5,20 Meter. In der U18-Klasse verbesserte sich Robin Humbert auf 3,70 Meter.