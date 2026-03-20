Schlagersänger Olaf der Flipper feiert bald 80. Geburtstag – und blickt mit Johannes Heesters als Vorbild und viel Lebensglück auf die nächsten Jahre. Nachdenkliche Töne gibt es aber auch.

Bretten (dpa) - Olaf der Flipper, Schlagerstar und einst Sänger der erfolgreichen Schlagerband Die Flippers, blickt beglückt auf sein Leben, wird mit zunehmendem Alter aber nachdenklicher. «Ab und zu kommt dann ja schon der Gedanke, dass man so viel Zeit ja nicht mehr hat», sagte er kurz vor seinem 80. Geburtstag (27. März) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Auf den bevorstehenden 80. und weitere Lebensjahre blicke er aber mit großer Gelassenheit. «Wenn der liebe Gott sagt: "Komm‘ du machst jetzt noch ein bisschen weiter", dann mach‘ ich das! Und wenn es dann halt nicht mehr so ist, dann ist es halt so.»

Schauspieler Jopie Heesters als Vorbild

Er selbst aber sei nach wie vor gesund und munter und fühle sich hervorragend. «Ich habe gerade wieder beim Kaffee zu meiner Frau gesagt: "Mensch, im Prinzip haben wir alles richtig gemacht und wir hatten viel, viel Glück im Leben"», sagte Olaf, der mit bürgerlichem Namen Olaf Malolepski heißt.

Sein Vorbild für die kommenden Jahre: Der 2011 verstorbene Schauspieler und Sänger Johannes Heesters, der 108 Jahre alt geworden sei. Sein Motto: «Nicht immer Trübsal blasen», vergessen, was einem nicht so gefällt und immer nach vorne schauen. «Ja, das ist so meine Philosophie», sagte Malolepski, der seit dem Ende der Flippers als Solokünstler erfolgreich ist. «Kann vielleicht nicht jeder, aber ich versuche es.»