Der Oktober 2022 ist in Baden-Württemberg ein Rekordmonat: So warm ist es nach bisherigen Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) seit Aufzeichnungsbeginn im Südwesten nicht gewesen. Nach aktuellem Stand gehen die Meteorologen von einem Durchschnittswert von 13,2 Grad für das Bundesland aus. «Der Oktober-Temperaturrekord aus dem Jahre 2001 wurde damit um 0,9 Grad deutlich überboten», teilte der DWD am Montag in Offenbach mit. Bundesweit war Baden-Württemberg in diesem Oktober die zweitwärmste Region in Deutschland. Die durchschnittliche Temperatur liegt um 4,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (8,7 Grad).

Offenbach (dpa/lsw) - Zum Monatsende hat der Oktober noch einmal kräftig ausgepackt: Die höchsten Temperaturen in diesem Monat wurden am vergangenen Freitag mit sommerlichen 28,7 Grad in Müllheim bei Freiburg gemessen. Die Sonne zeigte sich landesweit im Mittel gut 130 Stunden (117 Stunden). Am Ostrand der Schwäbischen Alb schien sie mit örtlich unter 110 Sonnenstunden deutschlandweit mit am wenigsten. Allerdings regnete es auch oft: Gemessen wurden im baden-württembergischen nahezu 85 Liter pro Quadratmeter (68 Liter/qm), feuchter war es nur noch im Saarland.

Im Bundesdurchschnitt gehen die Meteorologen von einer Temperatur von 12,5 Grad für den Oktober aus, das entspricht dem Rekordwert aus dem Jahr 2001. Da es um Zehntelgrad gehe, sei noch offen, ob der bisherige Oktober-Spitzenwert vielleicht sogar noch übertroffen werde, hieß es beim DWD am Montag in Offenbach.

In Deutschland werden Temperaturen und Niederschläge seit 1881 kontinuierlich aufgezeichnet.

