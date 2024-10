Der Oktober startet mit einem sehr nassen Herbstwetter. Neben Dauerregen am Abend wird es im Hochschwarzwald stürmisch.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Oktober startet in Baden-Württemberg mit unbeständigem Wetter und teils kräftigen Niederschlägen. Zunächst ist mit einzelnen Schauern zu rechnen, bevor im Tagesverlauf vor allem im Süden des Landes teils kräftiger Regen einsetzt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach werde es vor allem im Hochschwarzwald auch stürmisch. Auf dem Feldberg werden sogar Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde aus Südwest erwartet.

Ab dem Nachmittag ist vom Markgräflerland bis zum Allgäu mit Dauerregen zu rechnen. In diesen Regionen könnten bis Mittwochmorgen 25 bis 45 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Der Regen soll bis zu 18 Stunden anhalten. Auch in den kommenden Tagen bleibe das Wetter wechselhaft und stürmisch, insbesondere in den Höhenlagen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.