In Mannheim attackiert ein 25-Jähriger zwei Zugbegleiterinnen, nachdem er ohne Ticket erwischt wird. Was die Bundespolizei über den Vorfall berichtet.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann ohne Ticket hat in Mannheim zwei Zugbegleiterinnen attackiert. Der 25-Jährige war im Flixtrain Stuttgart-Hamburg ohne Fahrschein unterwegs und sollte deshalb des Zuges verwiesen werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Doch er weigerte sich auszusteigen. Am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld schlug er dann den Frauen - einer 54-Jährigen und einer 41-Jährigen - ins Gesicht. Beide erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Lokführer hielt den Mann fest, bis die Bundespolizei dazukam. Der Angriff ereignete sich bereits am Mittwochmorgen. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung verantworten.