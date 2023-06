Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat einen Achtungserfolg eine Woche vor dem Heimrennen auf dem Sachsenring verpasst. Der Eberbacher schied am Sonntag beim sechsten Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft in Italien nach einem Sturz aus. Den Sieg sicherte sich der WM-Zweite Pedro Acosta, Tulovic liegt in der Gesamtwertung auf dem 21. Rang.

Mugello (dpa) - In der Königsklasse gewann der Weltmeister Francesco Bagnaia, der auch im Sprintrennen tags zuvor nicht zu schlagen gewesen war, vor seinen Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und Johann Zarco. Jonas Folger landete mit seiner GasGas-Maschine als Ersatzfahrer von Pol Espargaró auf dem 19. Rang und damit außerhalb der Punkte.

Stefan Bradl könnte am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen, denn die beiden Honda-Stammfahrer Joan Mir und Alex Rins konnten in Mugello verletzungsbedingt nicht starten. «Im Moment läuft es überhaupt nicht rund», sagte Testpilot Bradl als TV-Experte bei Servus TV. «Ich gehe davon aus, dass ich die Lederkombi bald wieder auspacken kann.» Teamchef Alberto Puig kündigte zum Start der neuen Woche eine Entscheidung an.

