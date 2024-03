Esslingen (dpa/lsw) - Ohne Führerschein, unter Drogen und mit einem nicht richtig gesicherten Kind auf der Rückbank ist ein Mann nach Polizeiangaben mit einem Auto in Esslingen unterwegs gewesen. Das sieben Jahre alte Kind habe dabei nicht wie vorgeschrieben in einem Kindersitz gesessen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto des 29-Jährigen fiel den Beamten demnach am Montag auf, weil eine Scheibe auf der Beifahrerseite fehlte und das Loch mit einem Müllsack zugeklebt war. Die Polizisten zogen das Auto aus dem Verkehr und machten einen Drogentest bei dem Mann - dieser bestätigte den Angaben zufolge ihren Verdacht. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein, wie es hieß.

Pressemitteilung