Baden-Württemberg Ohne Führerschein: Mann rammt Autos und prallt in Leitplanke

Mann verunglückt bei Flucht vor der Polizei
Zwei Autos und Leitplanke wurden gerammt. (Archivbild)

Erst Kontrolle verweigert, dann Crash mit Ansage: Ein Mann rast vor der Polizei davon, rammt Autos und verletzt sich schwer. Die Fahrt endet spektakulär – und teuer.

Ludwigsburg/Stuttgart (dpa) - Auf einer wilden Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 32 Jahre alter Mann auf dem Weg nach Stuttgart erst zwei Autos gerammt und ist dann in eine Leitplanke geprallt. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter berichtete. Zuvor war der 32-Jährige auf einer Bundesstraße Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er kontrolliert werden sollte, erheblich beschleunigte und die Flucht ergriff.

Er touchierte auf seiner Fahrt am vergangenen Montag die beiden Autos, fuhr auf die Autobahn 81 und war dort wegen eines mutmaßlich platten Reifens zunächst auf dem Standstreifen unterwegs. Als er die ihn immer noch verfolgende Streife erneut sichtete, gab er wieder Gas und raste in die Leitplanke. Der angerichtete Schaden beläuft sich Angaben der Polizei auf mindestens 70.000 Euro.

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