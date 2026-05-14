Bei einem Spurwechsel krachen zwei Autos ineinander. Der Unfallverursacherin könnte nicht nur die fehlende Fahrerlaubnis zum Verhängnis werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ohne Führerschein hat in Stuttgart einen Unfall mit mehr als 80.000 Euro Schaden verursacht. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Die 40-Jährige habe sich einer Blutentnahme unterziehen müssen.

Den Angaben nach soll die Frau mit ihrem Wagen auf dem rechten Fahrstreifen gefahren sein und trotz durchgezogener Linie auf die linke Spur gewechselt haben. Dabei habe sie das Auto eines 27-Jährigen übersehen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Wagen Totalschaden, wie es hieß. Laut einer Polizeisprecherin wurden die Fahrerin und der Fahrer nicht verletzt.