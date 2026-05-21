Tim Lemperle unterschreibt einen neuen Vertrag bei der TSG. Der 24-Jährige freut sich auf die internationalen Spiele in der neuen Saison - auch wenn sie nicht in der Champions League stattfinden.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Offensivmann Tim Lemperle verlängert. Der Kontrakt sei «langfristig ausgedehnt» worden, teilte der Club mit. Der TV-Sender Sky hatte jüngst von einer Laufzeit bis 2031 berichtet. «Seine Qualitäten im Abschluss, sein Tiefgang und seine Intensität im Besonderen im Spiel gegen den Ball passen perfekt zu unserer Spielphilosophie», sagte Sportchef Andreas Schicker über Lemperle.

Der 24-Jährige war im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln zur TSG gewechselt und erzielte in der abgelaufenen Saison acht Bundesliga-Tore. Am letzten Spieltag, an dem die Hoffenheimer durch ein 0:4 bei Borussia Mönchengladbach die mögliche Champions-League-Teilnahme verpassten, hatte Lemperle kurz nach der Pause Gelb-Rot gesehen.

In der kommenden Spielzeit starten die Kraichgauer damit in der Europa League.«Ich freue mich sehr darauf, mit Hoffenheim international zu spielen. Das haben wir uns verdient, aber wir bleiben hungrig», sagte Lemperle.