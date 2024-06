An der „Hellen Nacht“ in Bad Bergzaberner am 6. Juli beteiligt sich der Maler Benjamin Burkard und öffnet von 18 Uhr bis Mitternacht sein neues Atelier in der Marktstraße 32.

Als Gastkünstler ist Rainer Steve Kaufmann dabei, der Kunst an der Landauer Universität unterrichtet. Er bespielt die Hälfte der großen Ausstellungsfläche mit seinen eigenen Bildern, in denen er sich vor allem figurativ und mit impulsivem Pinselstrich mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzt.

Rainer Steve Kaufmann mit Beispielen seiner Arbeit. Foto: Kaufmann

Auf der anderen Hälfte des Ateliers zeigt Burkard selbst fertige Bilder und solche in verschiedenen Stadien des Entstehens: von der beschichteten Leinwand über die Grundierung mit Blattgold, bis hin zur ausgearbeiteten Malerei.

Außerdem baut der Herxheimweyherer Sammler Marcel Baudy in einem Schaufenster des ehemaligen Andenkenladens ein großes Diorama mit mehreren Hundert Playmobilmännchen auf.

Termin

„Offenes Atelier“ bei Benjamin Burkard am Samstag, 6. Juli, 18-24 Uhr, bei schöner loungiger Musik und Wein in Bad Bergzabern, Marktstraße 32. Der Eintritt ist frei.