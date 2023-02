Nach einem Polizeieinsatz am Dienstag in Lahr (Ortenaukreis) sind noch viele Fragen offen. Die Polizei habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zum Einsatz mehrerer Schusswaffen gekommen ist. Details wurden hierzu nicht genannt. Die Polizei verwies auf Anfrage am Donnerstagabend an die Staatsanwaltschaft, die zunächst nicht erreichbar war.

Lahr (dpa/lsw) - Laut Mitteilung wurde die Polizei am späten Dienstagabend per Notruf über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich einer Container-Wohnanlage informiert. Diese habe die Polizei jedoch vor Ort nicht feststellen können. Die Beamten stießen jedoch auf ein Auto mit eingeschlagenen Scheiben sowie einen am Bein verletzten 42 Jahre alten Mann. Der nach Angaben der Polizei mutmaßlich durch eine Waffe verletzte Mann wurde in Begleitung der Polizei in eine Klinik gebracht, dort behandelt und am Mittwochvormittag wieder entlassen.

Der 42-Jährige sei mittlerweile aber wegen zwei offener Vorführungsbefehle von Spezialkräften festgenommen worden und befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauerten an.

Mitteilung