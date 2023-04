Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwarze Halbschuhe auf knallrotem Grund: Anne-Marie Sprengers neues Buch fällt auf. Mit der Veröffentlichung geht für die Lustadter Künstlerin ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Bei den Offenen Ateliers an den kommenden Wochenenden will sie es vorstellen.

„Schuhe Spuren Wege“ hat Anne-Marie Sprenger ihr Buch genannt. Für den Umschlag hat die Künstlerin mit Bedacht einen Herrenschuh gewählt: um schnelle Fehlschlüsse