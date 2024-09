In Offenburg steht das traditionsreiche Weinfest an. Die Stadt will es so sicher als möglich machen - und richtet erstmals eine Waffen- und Messerverbotszone ein.

Offenburg (dpa/lsw) - Die Stadt Offenburg hat erstmals eine Waffen- und Messerverbotszone für das Ortenauer Weinfest erlassen. Damit möchte sie nach eigenen Angaben die Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl verbessern. Bei einem Verstoß droht einer Mitteilung zufolge ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Gefundene Waffen und Messer können eingezogen werden.

Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) teilte mit: «Waffen und Messer haben auf einem Weinfest nichts zu suchen! Wir möchten ein fröhliches, friedliches Weinfest feiern, bei einem Glas Wein schöne Gespräche mit Freunden, Verwandten und Bekannten führen und die Herbstzeit gemeinsam genießen.»

Zusätzlich ist nach Angaben der Stadt auch das Sicherheitspersonal für das Weinfest aufgestockt worden. Das Weinfest in Offenburg findet in diesem Jahr zum 65. Mal statt und geht vom 27. September bis 1. Oktober.