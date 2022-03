Der TV Offenbach eilt von Sieg zu Sieg, er war in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nie besser. In der Frauen-Oberliga kann der TV Wörth dem Nachbarn TSV Kandel auch im Rückspiel kein Paroli bieten.

Der TV Offenbach hat in der Handball-Oberliga zwei Siege in 24 Stunden eingefahren. Die HSG Völklingen habe seiner Mannschaft mehr abverlangt als Kastellaun/Simmern, sagte Trainer Michael Übel gestern nach dem 33:22 (13:8)-Heimsieg gegen die Saarländer. Er bot mit Ersatzspielern 14 Männer auf, der Gegner neun. Tino Gläßgen warf neun Tore. Die Abwehr sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen, so Übel, der noch nicht daran denkt, dass er nach der Runde aufhört: „Es ist anstrengend, für alle Beteiligten. Das ist alles noch in der Ferne. Ich freue mich auf eine frei Woche an Ostern.“

Beim 32:25-Auswärtssieg am Samstag war Niklas Klein (7) der beste Torschütze des TVO. Nach Pluspunkten ist er punktgleich mit Spitzenreiter VTV Mundenheim, der mit zwei Spielen in Rückstand ist.

Kandel mit Antje Haag

In der Frauen-Oberliga verlor der TV Wörth zum zweiten Mal klar gegen Tabellenführer TSV Kandel. 22:34 (12:20) ging das Lokalderby gestern aus. Rebecca Brecht warf das 9:2 für die Gäste, ihre Schwester Franziska Brecht war mit 8/2 Toren die erfolgreichste Schützin des Spiels. Für Wörth trafen Sanja Oser und Lara Pfirrmann je viermal. Zum ersten Mal konnten die Gäste im Tor Antje Haag aufbieten. Bei ihrem 38:21 (18:10)-Kantersieg am Freitag gegen die VTV Mundenheim war neben Lena Dettling als Torfrau Natascha Philipp dabei. Franziska Brecht erzielte in der 15. Minute das 10:3, Mona Kuczaty (9) traf am häufigsten.

Kandel führt in der Tabelle mit 34:6 Punkten vor der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (31:7), die einen 26:23 (15:14)-Sieg aus Budenheim mitbrachte, und dem TV Bassenheim (30:6 Punkte). Julia Sefrin war die stärkste Bellheimerin und erzielte 9/1 Tore ihrer Mannschaft, die sich am Samstagabend nach 13:14-Rückstand einen kleinen Vorteil erkämpfte: 18:15 durch Sefrin, 22:17 durch Larissa Freund, 26:21 durch Lynn Marie Bleh. Der 15. Saisonsieg war perfekt.