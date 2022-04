Handball-Oberligist TV Offenbach ist wieder in der Spur. Mit 33:26 (13:13) gewann er vor 180 Zuschauern gegen die HSG Worms. Die Gäste – mit nun 17:29 Punkten mitten im Abstiegskampf – verlangtem dem Drittplatzierten einiges ab, machten aus einem 5:3 (8.) ein 9:11 (22.) und ließen den TVO bis zur 49. Minute nicht mehr in Führung gehen. „Für Worms geht es um jeden Punkt, sie waren entsprechend motiviert. Diesen Kampf haben wir nur streckenweise angenommen“, sagte TVO-Coach Michael Übel, der in zwei Punkten mit seiner Mannschaft haderte: Probleme mit der Wormser offensiven Deckung gegen Philipp Mohra und die Chancenverwertung. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der TVO in Form einer guten Abwehr und mit Felix Müller als Rückhalt dahinter. „Wir haben leider dieses Jahr auch ein Kraftproblem“, sagte Gäste-Coach Marco Tremmel. Zwei seiner Spieler mussten die Partie zudem frühzeitig verletzt beenden. Nach dem 24:23 (49.) ließen sich die Hausherren nicht mehr beirren. „Am Ende ist der Sieg definitiv zu hoch. So eindeutig war es nicht“, so Übel.