„Pflicht erfüllt.“ So kann man es aus Sicht der Junioren-Weltmeisterin Oceanne Muller sehen. Die Französin hat mit ihren jeweils 400 Ringen bei den Rundenwettkämpfen beim SV Buch zwei Punkte für den SV Diana Jockgrim in der 2. Bundesliga Südwest geholt. Die 18-Jährige war die Tagesbeste mit dem Luftgewehr.

Oceanne Muller, Peter Gehrlein, Simone Keiber, Michelle Hauck und Gregor Braun mussten am Vormittag gegen den SV Buch antreten, am Nachmittag gegen den KKS Königsbach II. Es gleicht einem Uhrwerk, wie Muller ihre Wettkämpfe gestaltet. Vom 15-minütigen Probeschießen geht es bei ihr fließend über zu den 40 Wertungsschüssen, für die sie die 50 Minuten ausreizt.

Muller gewann zum Auftakt mit 400:394 Ringen, Simone Keiber mit 391:389 Ringen. Peter Gehrlein (386:390) und Michelle Hauck (381:389) verloren. Gregor Braun musste am Sonntag nach einem 387:387 zum Stechen antreten und gab mit einer Acht den Punkt ab. Endstand: 3:2 für Buch.

Gegen Königsbach II gab es einen 3:2-Sieg. Außer Muller (400:388) gewannen Simone Keiber (389:387) und Gregor Braun (389:381). Peter Gehrlein (390:392) und Michelle Hauck (384:393) mussten die Punkte abgeben.

In der Tabelle stehen die Jockgrimer auf Platz fünf. Die beide letzten Wettkämpfe sind am 9. Januar in Königsbach und Kronau. Das Jockgrimer Team muss nach Kronau, die Gegner sind der Tabellenletzte SV Kronau II und der Erste SV Fenken.

Die weiteren Ergebnisse: SV Schopp - SV Kronau II 3:2, SV Fenken - SV Möglingen 5:0, Kronau II - Möglingen 2:3, Schopp - Fenken 1:4, KKSV Heitersheim - KKS Königsbach II 4:1, Heitersheim - Buch 3:2. - Tabelle: 1. Fenken 10:0, 2. Heitersheim 10:0, 3. Buch 6:4, 4. Schopp 6:4, 5. Jockgrim 4:6, 6. Königsbach II 2:8, 7. Möglingen 2:9, 8. Kronau II 0:10.