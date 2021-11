Der Schützenverein Diana Jockgrim hat für den Nachholtermin der Luftgewehr-Mannschaft in der 2. Bundesliga Süd-West Schützenhilfe vom SV Rheinzabern bekommen. Der Nachbar stellt ihm sein Schützenhaus zu Verfügung, weil das eigene anderweitig genutzt wird. Die Mannschaft gewinnt gegen den SV Möglingen.

Der kleine und nun vom 24. Oktober nachgeholte Wettkampf hatte wegen eines Coronafalls verschoben werden müssen. Große Freude löste beim SV Diana das Kommen der Junioren-Weltmeisterin Oceanne Muller aus. Sie wurde mit ihren 400 Ringen von 400 ihrer Favoritenrolle gerecht. Ihren jüngsten Erfolg hatte sie Anfang November beim „Cup des Präsidenten“ in Wroclaw/Polen.

Eine Kunst

Auf Startplatz 1 lieferte sich Muller mit Silvia Sonntag einen Wettkampf fast auf Augenhöhe. Es ist eine Kunst, den Rhythmus zwischen den Schussabgaben zu halten. Die beiden Frauen konnten es perfekt. Muller setzte sich mit 400:396 Ringen durch.

Peter Gehrlein (388) verschenkte mit dem letzten Schuss den möglichen Punkt gegen Robin Festerling (390). Michelle Hauck gewann gegen Moritz Bungert mit 388:382 Ringen. Simone Keiber (391) holte den Punkt für Jockgrim gegen Christopher Franz (388). Gregor Braun (390) verlor gegen Nele Stark (391). Endstand: 3:2 für Jockgrim.

Am Vormittag traf der KKS Königsbach II auf den SV Kronau II und gewann mit 5:0. Möglingen und Kronau blieben sieglos. Jockgrim tritt am 5. Dezember als Gruppenfünfter beim SV Buch an, wo wieder das große Programm ansteht: zwei Wettkämpfe an einem Tag.