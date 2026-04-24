Der Titel der neuen Ausstellung im Zehnthaus passt perfekt zum Frühling: „Wachsen“. Farbe, Form und Fantasie von Helga Essert-Lehn und Kathrin Leopolder hat er beflügelt.

„Meine Themen sind unkonkrete Landschaften und der Mensch, seine Interaktion mit der Natur und mit Tieren“, beschreibt Kathrin Leopolder ihr Sujet. Die 1957 geborene Künstlerin zog zu Beginn ihres Studiums an der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe aus der Pfalz nach Baden. Bis heute lebt und arbeitet sie in der Stadt, widmet sich intensiv ihrer Malerei von neoexpressionistischen Bildern, einer besonderen Mischung aus gegenständlichem Malen und Abstraktion.

Ausschnitt aus Kathrin Leopolders »Feuerengel« (Tempera). Foto: Leopolder

Der Beginn jedes ihrer Werke – meist arbeitet sie lange und parallel an mehreren Bildern – ist gleich. Mit dem Pinsel trägt sie grobe Farbflächen aus Eitempera auf ein am Boden liegendes Papier auf. Zufällig, willkürlich, ohne Plan. Intuitiv arbeitet sie dann weiter, lässt Flächen auf sich wirken, generiert Ideen, baue Schicht um Schicht das Bild auf, fügt erkennbare Motive ein, fängt an, eine „kleine Geschichte zu erzählen“.

Kathrin Leopolder: »Turm« (Tempera). Foto: Leopolder

Beim Betrachten fällt auf, dass die Bildelemente sich fast immer berühren, verbunden sind. Egal ob es Menschen sind, die sich ganz nahekommen, ob Menschen und Tiere, die eine Einheit bilden, alles wirkt miteinander verwoben. Dieser Effekt sei gewollt, bestätigt Leopolder. Sie male bewusst nicht perspektivisch im herkömmlichen Sinn, die Farbe schafft den Raum, erzeuge eine Illusion der Tiefe. „Für mich sind die Bild-Komposition und die Farbe wichtige Elemente“, sagt sie. Ihre Paare fange sie in einem „menschlichen Basismoment“, wie sie sagt – nackt, umschlungen, sich zärtlich berührend.

Helga Essert-Lehn mit einer ungewöhnlichen Plastiken. Foto: bic

Ebenfalls ein Faible für wunderbare Geschichten hat Helga Essert-Lehn. Die Objektkünstlerin studierte an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und lebt in Oberderdingen bei Bretten. Festlegen auf ein Genre, auf ein Arbeitsmaterial oder eine Ausdrucksform lässt sich die experimentierfreudige Künstlerin nicht. Sie provoziert im positiven Sinn. sie will, dass bei ihrer Kunst ganz genau hingesehen wird.

Verblüffend sind ihre Mixed-Media-Arbeiten aus Draht, Stoffen und Gips. „Ich bin sehr stoffaffin und finde es schrecklich, wie viel Kleidung nur kurz getragen und dann weggeworfen wird“, sagt sie. So sei sie auf die Idee gekommen, abgelegte Kleidung zu sammeln und daraus „etwas Schönes, Neues zu schaffen.“ Diesen herrlich ungewohnten, ästhetisch ansprechenden Kreationen gibt sie Namen wie „Poppy“, „Mantis“ oder „Stork“, beflügelt damit die Fantasie und startet das Kopfkino beim Betrachter. Ihre ausdrucksstarken Wesen, herrliches Beispiel ist „Torheits Schwester – Dans la robe rouge“, sind weder Mensch noch Tier, strahlen eine gewisse Ruhe und Verbundenheit mit dem Leben aus. Im Zehnthaus sind außerdem bunte, zweidimensionale Collagen zu Reise-Eindrücken aus Asien zu sehen.

Die Ausstellung

„Wachsen“ mit Objekten von Helga Essert-Lehn und Gemälden von Kathrin Leopolder bis 17. Mai im Zehnthaus Jockgrim: Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr. Vernissage am Sonntag, 26. April, 11 Uhr, mit einer Einführung durch Camilla Bonath-Voelkel und Musik vom Ensemble Quartetto Aurora. Am 3. Mai ab 11 Uhr Teilnahme an der Aktion „Radeln ins Museum“ mit Führung mit den Künstlerinnen um 15 Uhr.

