12:2 gegen 12:0 Punkte – wenn der ungeschlagene TV Offenbach am Samstag beim TV Homburg antritt (18.30 Uhr), hat er schon wieder ein echtes Handball-Oberliga-Spitzenspiel. TVO-Trainer Michael Übel setzt vor allem auf eins: mannschaftliche Geschlossenheit. Er will „dem Gegner unser schnelles Spiel aufdrücken“. Aufsteiger Homburg hat kurz vor der Saison den Trainer gewechselt und zudem bereits vorher aufgerüstet. Aus Illtal sind gestandene Oberliga-Spieler gekommen, auch aus den beiden Zweibrücker Vereinen. „Ihr Spiel beruht auf individueller Stärke, Hauptfaktor ist sicher Ljubomir Josic“, so Übel. Auf der gleichen Position im rechten Rückraum wird er selbst wohl erneut auf Maximilian Daum verzichten müssen. Aber: „Wir brauchen uns definitiv nicht zu verstecken. Homburg will in die 3. Liga, der Druck liegt bei ihnen.“