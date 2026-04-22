Ein Mann verbrennt auf offener Straße in Karlsruhe. Die Obduktion ergibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Weitere Fragen sind offen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Feuertod eines Mannes, der mitten auf der Straße in Karlsruhe verbrannte, ist die Obduktion abgeschlossen. Ein Hinweis auf Fremdverschulden habe sich daraus nicht ergeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann habe sich vermutlich selbst in Brand gesetzt, aber auch ein Unglück sei noch nicht ausgeschlossen. Genaueres dazu, wie auch zu seiner Identität könne derzeit weiterhin nicht gesagt werden. Für diesen Freitag kündigte die Polizei weitere Informationen an.

Der Mann war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am vergangenen Sonntagabend von Augenzeugen brennend auf einer Straße gesichtet worden und dann zusammengebrochen. Er erlag seinen schweren Verbrennungen noch an Ort und Stelle.