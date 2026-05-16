Nach einem Angriff in einer Obdachlosenunterkunft liegt ein 64-Jähriger mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach den geflüchteten Tätern.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Zwei maskierte Männer sollen einen 64-Jährigen in einer Obdachlosenunterkunft in Breisach am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) angegriffen haben. Der Obdachlose kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer seien anschließend geflüchtet. Sie nahmen ihm Bargeld und Wertgegenstände ab und sollen Skimasken getragen haben. Eine anschließende Fahndung verlief zunächst ergebnislos.