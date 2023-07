Ein Tor von Kevin Vogt hat dem Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Testspiel gegen Racing Straßburg nicht zum Sieg gereicht. Beim 1:2 (0:1) am Montagabend brachte Lebo Mothiba den französischen Erstligisten in Führung (7. Minute). Vogt verwandelte nach 61 Minuten einen an Bambasé Conté verursachten Foulelfmeter. Doch mit Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Tom Saettel den Siegtreffer für Straßburg.

Kitzbühel (dpa) - Schon vor der Pause hatte das Team von TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo die eine oder andere gute Tormöglichkeit. Robert Skov (22.) traf mit einem Freistoß nur die Latte, einem Treffer von Grischa Prömel (42.) ging eine Abseitsstellung voraus. Nach dem Seitenwechsel wechselte Matarazzo eifrig durch, nur Torhüter Oliver Baumann durfte länger als eine Halbzeit ran. Er wurde erst nach Vogts Treffer ausgewechselt. In der Nachspielzeit verpasste Muhammed Damar mit einem weiteren Aluminiumtreffer den erneuten Ausgleich.

Die TSG bereitet sich noch bis zum 22. Juli in Österreich auf die neue Spielzeit vor. Das erste Pflichtspiel steht am 14. August an. Dann geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck.

Spielplan