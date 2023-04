Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der RSV Herxheim freut sich über mehr Teilnehmer als in den Jahren zuvor. Daniela Boffo bringt einen Olympiasieger mit. Ein Weltmeister, der im Januar vielleicht schon Straßenrennen in Argentinien fährt, wird Vierter beim Cyclocross in Herxheim. Nur das Material scheint zu leiden.

Als am Sonntagnachmittag der Vorsitzende des RSV Herxheim, Ralf Bernhard, gegen 16 Uhr die Fahrer und Zuschauer verabschiedet, können sich die Organisatoren beglückwünschen. Der 8. Radcross