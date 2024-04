Mit einem vorgetäuschten Notfall hat ein Unbekannter in Überlingen (Bodenseekreis) die Hilfsbereitschaft eines Seniors ausgenutzt. In der Nacht hatte der Mann an der Haustüre des Rentners geklingelt und wollte dessen Auto leihen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er habe angeblich den Wagen gebraucht, um seiner Frau samt krankem Kind in eine Klinik zu folgen. Auch gab er demnach an, aus der Nachbarschaft zu kommen.

Überlingen (dpa/lsw) - Der Senior überließ dem Mann daraufhin im guten Glauben seinen Wagen samt Schlüssel. Seitdem fehlt laut Polizei jede Spur des Autos. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag suchten die Ermittler zunächst nach Zeugen.

Pm der Polizei