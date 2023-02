Warthausen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Notarztwagen und einem Auto sind in Warthausen (Landkreis Biberach) zwei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Notarztwagen das Gegenfahrzeug beim Linksabbiegen auf der Bundesstraße 465 übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine verletze Notärztin und der Fahrer oder die Fahrerin des Autos wurden laut Polizei per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Notarztwagen sei zum Unfallzeitpunkt nicht im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher.