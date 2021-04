Im historischen Straßenbahndepot der Karlsruher Verkehrsbetriebe finden sich liebevoll gepflegte Züge, die einst das Stadtbild prägten. Sie wecken bei vielen Besuchern Erinnerungen an die eigene Kindheit. Der älteste zu sehende Triebwagen entstand 1899 und ist sogar noch fahrtüchtig.

Die Wagenhalle ist wegen eines Neubaus von der Durlacher Allee aus nicht mehr zu sehen. Doch das „historische Gewissen“ existiert noch. Die Halle wurde 1913, also ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, errichtet und gilt als charakteristisch für moderne Funktionsbauten ihrer Zeit.

Der erste Eindruck ist eine Überraschung. Im Depot tummeln sich keine in Ehren ergrauten Routiniers, sondern richtig junge Leute. Der 22 Jahre alte Elektriker Dennis Hatz bezeichnet sich als „Vereinshandwerker“ und ist gerade an der Tür eines Unfallwagens aus dem Jahr 1930 beschäftigt. Sie schließt nicht mehr richtig. Seit 2011 macht er beim Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) mit.

Einmal selbst im Führerstand sitzen

Der 24-jährige Tobias Gartner war mit elf Jahren sogar noch jünger, als er zum Verein stieß. An diesem Tag führt er Gerald Lang und dessen zehn Jahre alten Sohn Marcus durch das Depot 1913. Für den Jungen erfüllt sich gerade ein Traum. Alles wolle er über Straßenbahnen wissen, erzählt sein Vater. Er hat das vom Verein herausgegebene Straßenbahn-Quartett und kenne die technischen Daten der hier ausgestellten Wagen fast schon auswendig. Jetzt darf er sie endlich einmal sehen, einsteigen und sogar im Führerstand sitzen.

Normalerweise kann das Museum im Sommerhalbjahr an jedem zweiten Sonntag eines Monats unter fachkundiger Unterstützung von Vereinsmitgliedern besucht werden. Sie stehen dann an sechs Infostationen, erzählen und beantworten Fragen. Im Corona-Jahr allerdings sind an diesen Tagen nur eigenständige Besuchergänge möglich. Oder man nutzt nach Absprache den Mittwoch, wenn sich die Vereinsmitglieder ohnehin hier treffen.

Waggons im Zweiten Weltkrieg hatten wenige Sitzplätze

Zu sehen ist dann die erste Elektrische, die von 1899 bis 1956 in Betreib war. Oder der Kriegsstraßenbahnwagen Tw 115. Er war von 1948 bis 1982 im Liniendienst. „Er war der erste Triebwagen, der für den Fahrer einen Sitz hatte. In allen Vorgängermodellen musste er den ganzen Tag stehen“, erklärt Gartner. Der Blick auf den Platz ist ernüchternd. Eine orthopädische Sitzgelegenheit ist dieses schlichte Möbel wahrlich nicht. Wer weiß, wie viele Fahrer sich das Stehen zurückgewünscht haben?

Interessant sind auch Gartners Erläuterungen zum Namen der Modellreihe, der auf dessen Entwicklungsphase während des Zweiten Weltkrieges verweist. Mit dem Tw 115 wollte man einen reichsweit einzusetzenden Wagentyp haben, der die kriegszerstörten Fahrzeuge ersetzen sollte. Schlicht, mit nur 15 Sitz- und daher umso mehr Stehplätzen.

Bis 1877 gab es Pferdestraßenbahnen

Doch nicht nur die zahlreichen Fahrzeuge, zu denen sogar der Standard-Linienbus O 305 aus den Jahren 1983 bis 2014 gehört, sind interessant. Auch die Geschichte des Betriebshofes in der Tullastraße fasziniert. Sie beginnt im Jahr 1900 mit der Inbetriebnahme der ersten Elektrischen. Von 1877 bis dahin hatte es nur eine Pferdestraßenbahn gegeben. 1913 kam dann die Zweite Wagenhalle hinzu, das heutige Depot 1913. Seine Geschichte als aktiver Standort endete 1978, als im Schatten des Müllberges am Rheinhafen der Betriebshof West eröffnet wurde.

Das Hauptinteresse des zehnjährigen Marcus gilt allerdings den Zügen. Gartner, der auch als Schriftführer des TSNV fungiert, erklärt geduldig. Bisweilen muss er aber vor dem Informationshunger seines Besuchers kapitulieren. So, als der Bub eine Kastenklappe öffnet: „Was ist da drin?“, fragt Marcus und schaut hinein. „Oh, das ist Technik, da bin ich jetzt überfragt“, ist Gartner ehrlich. Doch das macht natürlich nichts. Es werden ohnehin üppig Informationen und Geschichten geliefert, die erst einmal verarbeitet werden müssen.

Die alte Technik war noch einfach

Marcus darf die Glocke treten und sich auch einmal in den Führerstand setzen. Es ist der Straßenbahngelenkwagen Tw 167. Bis 2000 rollte er über die Karlsruher Gleise. Was danach alles kam, begeistert den Vereinshandwerker Dennis nur wenig: „Die Krankheit der Menschen ist, überall Software zu verbauen. Aus deren Komplexität entstehen dann entsprechend Fehler. Oder ist noch niemandem der Rechner abgestürzt?“

Früher habe der Fahrer alles ein- und ausgeschaltet, als technische Finesse sei allenfalls noch ein Temperaturfühler für die Heizung dazu gekommen. „Dann kamen immer mehr Steuerungen und Relais dazu und schließlich der Computer.“ Der Besucher dankt in diesem Moment still dem Verein und seinen rund 230 Mitgliedern. Denn sie erhalten nicht nur die äußere, sondern gerade auch die innere Schönheit eines wichtigen Teils Stadtgeschichte.

