Der Hengst Northern Ruler aus dem Gestüt Schlenderhan hat den mit 70.000 Euro dotierten Großen Preis zum Abschluss des Frühjahrs-Meetings auf der Galopprennbahn in Iffezheim gewonnen. Der von Bauyrzhan Murzabayev gerittene Fünfjährige setzte sich am Sonntag vor 12.000 Zuschauern überraschend gegen starke Konkurrenz durch. Auf den zweiten Platz kam nach 2200 Metern der Außenseiter Best of Lips mit Jockey Augustin Madamet, Rang drei ging an Mendocino unter Jockey Rene Piechulek. Die großen Enttäuschungen des Rennens waren der Derbysieger Sammarco als Fünfter und der hoch gehandelte Favorit Assistent, der Sechster und Letzter wurde.

Iffezheim (dpa/lsw) - Northern Ruler gelang beim zehnten Start der dritte Sieg, sein Trainer ist Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh. Schlenderhan ist Deutschlands ältestes privates Gestüt, die Familie von Ullmann betreibt es in Bergheim bei Köln. Jockey Murzabayev reitet seit wenigen Wochen in Frankreich bei Trainer-Weltstar Andre Fabre. «Ich freue mich sehr über diesen Sieg, das Pferd hat eine tolle Leistung gezeigt», sagte der gebürtige Kasache Murzabayev.

