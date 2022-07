Der Wolf mit der Bezeichnung GW852m hat in der Nordschwarzwald-Gemeinde Seewald nachweislich noch mehr Schafe gerissen als bisher bestätigt. Sechs weitere Tiere waren dem Rüden zum Opfer gefallen, wie die genetische Untersuchung von Abstrichproben in einem spezialisierten Labor ergab. Drei Schafe wurden am 7. Juli tot gefunden, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Drei weitere waren so sehr verletzt, dass sie getötet werden mussten. GW852m ist nach Angaben des Naturschutzbunds Nabu seit 2017 im Nordschwarzwald sesshaft und hat schon mehrere Schafe und Ziegen gerissen.

Seewald (dpa) - Vergangene Woche hatte das Ministerium berichtet, dass auch sechs getötete und zwei verletzte Schafe, die am 3. Juli in Seewald (Landkreis Freudenstadt) entdeckt worden waren, erwiesenermaßen auf das Konto von GW852m gehen. Die Nutztierverbände und die regionalen Wildtierbeauftragten seien über den Sachverhalt informiert.

Seewald liegt im Fördergebiet Wolfsprävention im Schwarzwald, wo neben GW852m zwei weitere Rüden sesshaft sind. Innerhalb eines solchen Fördergebietes unterstützt das Land Tierhalter beim Anschaffen und beim Unterhalt von Weidezäunen und Herdenschutzhunden.

