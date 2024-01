Nach der stundenlangen bedrohlichen Lage in Gaggenau im Schwarzwald fehlt von dem verdächtigen Bewohner eines Hauses weiter jede Spur. «Nach wie vor bestehen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes», teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Freitag mit. Bei der Durchsuchung des Hauses seien Betäubungsmittel sichergestellt worden. «Ferner wurden Substanzen sowie Gegenstände aufgefunden, die aktuell auf eine strafrechtliche Relevanz untersucht werden», hieß es weiter, ohne dass Details genannt wurden. Es waren am Donnerstag aber auch Entschärfer am Ort eingesetzt worden.

Gaggenau (dpa) - Der Fall hatte die Polizei in Gaggenau am Mittwoch und Donnerstag in Atem gehalten. Der gesuchte Mann hatte nach Angaben der Polizei am Mittwochabend eine erhebliche Straftat gegenüber einem anderen angedroht. Diese nicht näher beschriebenen Drohungen hatten am Mittwoch den Ausschlag dafür gegeben, zu vermuten, dass Waffen im Haus sein könnten. Das Gebäude war daraufhin stundenlang von der Polizei umstellt worden.