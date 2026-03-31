Es bleibt vorerst ungemütlich in Baden-Württemberg: Glätte, Regen und Schneeschauer prägen die nächsten Tage. Der Deutsche Wetterdienst stellt aber auch Besserung in Aussicht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Statt Frühlingsgefühlen bekommen Teile von Baden-Württemberg vorerst wieder etwas Schnee. Bis in den Nachmittag fallen im Allgäu fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Im äußersten Süden des Landes sind demnach bis zu 15 Zentimeter zu erwarten.

In höheren Lagen sind Autofahrer zudem weiter zur Vorsicht angehalten – mit überfrierender Nässe ist vor allem auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald zu rechnen.

Im Laufe des Tages bleibt es überwiegend stark bewölkt. Immer wieder ziehen Regen- und Schneeschauer durch, einzelne Gewitter mit starken Böen sind laut DWD nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen im Bergland etwa drei Grad, ansonsten etwa fünf bis zehn Grad.

Weiter unbeständig zur Wochenmitte

In der Nacht zum Mittwoch sollen weitere Niederschläge fallen, die bis in mittlere Lagen als Schnee niedergehen können. Die Temperaturen gehen auf plus drei Grad am Rhein und bis zu minus zwei Grad in höheren Lagen von Schwarzwald und Alb zurück. Dabei könnte es gebietsweise erneut glatt werden.

Am Mittwoch bleibt es wolkig. Vor allem im Süden ziehen Regenschauer, im Bergland auch Schneeschauer durch. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad im Bergland und bis zu zwölf Grad im Rheingraben. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost mit frischen Böen.

Der Lichtblick: Am Donnerstag soll es wieder freundlicher werden. Hier prognostiziert der DWD Höchstwerte bis zu 16 Grad. Das Osterwochenende wird möglicherweise also wieder deutlich angenehmer als zuletzt.