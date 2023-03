Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder heißt es Daumen drücken: Nach Jerome Mitchell tritt mit dem 29-jährigen Luca Pitrolo ein weiterer Landauer in einer Blind Audition der TV-Show „The Voice of Germany“ an.

Ob er die Hürde meistert und, falls ja, welcher Coach sich um ihn kümmern wird, stellt sich am Donnerstag heraus, wenn die Sendung von Pro 7 um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Genau wie