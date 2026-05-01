Die Entscheidung rückt näher: Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren weiter Lust auf den FC Bayern. Und der Verein will die Konstellation mit dem Kapitän und Youngster Urbig bis 2027 fortführen.

München (dpa) - Beim FC Bayern München verdichten sich die Anzeichen für eine 16. Fußball-Saison mit Kapitän Manuel Neuer im Tor. Die Entscheidung steht im Saisonendspurt bevor. «Es wird sich nicht mehr endlos ziehen», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Eine Einigung auf ein weiteres Vertragsjahr mit dem 40 Jahre alten Kapitän sei zwar noch nicht fix, betonte Freund ein weiteres Mal: «Aber man spricht natürlich miteinander.»

Das wäre kaum der Fall, wenn Neuer seine große Karriere am Saisonende tatsächlich beenden wollte. «Wir sprechen mit Manu. Man spricht mit seinem Umfeld, mit seinem Berater», sagte Freund. Neuers Berater Thomas Kroth war am Donnerstag am Vereinsgelände gesichtet worden.

Arbeitsteilung als wichtiges Thema

«Heute ist der 1. Mai, die Saison ist nicht mehr endlos lange. Es gibt gute Gespräche, aber noch nichts Weiteres zu verkünden», sagte Freund.

Ein wichtiges Thema in den Verhandlungen der Bayern-Bosse mit dem Management von Neuer wird neben dem Jahresgehalt, das geringer als bisher ausfallen soll, auch die Zukunft von Jonas Urbig sein. Der 22-Jährige wird unter Trainer Jonas Kompany zur Nummer eins nach Neuer aufgebaut und soll künftig noch häufiger spielen.

Zwischen den Halbfinalspielen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain wird Urbig auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim anstelle von Neuer im Tor stehen, wie Kompany am Tag vor der Partie bestätigte.

Neuer «noch in einer Superverfassung»

Freund sprach von «einer ganz besonderen Konstellation» mit Neuer und Urbig. «Das ist für uns als Club eine Supersituation. Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter. Er gibt seine Erfahrungen weiter und ist selbst noch in einer Superverfassung, macht richtig gute Spiele. Jonas profitiert extrem davon. Er hat viele Spiele gemacht, sehr gut performt», erklärte Freund.

Jonas Urbig (l) soll in der kommenden Saison weiter von Manuel Neuer lernen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

«Alle wissen, nach so einer langen Ära - und die von Manu ist noch nicht zu Ende - einen Übergang (im Tor) zu schaffen, ist eine Herausforderung. Wenn wir das alle zusammen hinbekommen, wäre das ein großer Erfolg für den FC Bayern», ergänzte der Sportdirektor.

Neuer hat in dieser Saison in München schon seinen 13. Meistertitel gefeiert. Sein großes Ziel ist nun, auch noch den DFB-Pokal und die Champions League zu gewinnen und damit das dritte Bayern-Triple nach 2013 und 2020.