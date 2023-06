Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast wie Zwillinge sehen sie aus: Nino Maaskolas rostige, fünf Meter hohen Eisenkeile auf dem KIT-Campus in Karlsruhe. Ihr Name ist Programm: „40 Tonnen Eisen zerrissen“. So sind sie tatsächlich entstanden.

Der Wumms ist gewaltig, und die Szene ruft vage Erinnerungen an alte Western wach: Von kahlen Hügeln umgebenes Brachland, mittendrin zwei Eisenbahnwaggons, am Bildrand ein paar Grashalme, die