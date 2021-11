Niklas Brunk stammt aus dem rheinhessischen Meisenheim. 2017 war er Torschützenkönig der C-Klasse West, 2018 der B-Klasse West. Der 29-jährige Fußballer hat wieder zugelangt. Er erzielte vier Tore beim 6:1-Sieg des FV Queichheim am Mittwoch gegen den FC Insheim. In der B-Klasse Mitte steht der Grundschullehrer bei 16 Treffern.

Herr Brunk, schießen Sie oft vier Tore?

Ja, das ist mir schon mehrmals gelungen. Beim 7:0 gegen den VTG Queichhambach 2017 habe ich sechsmal getroffen. Die wichtigsten vier Treffer gelangen mir beim TSV Hargesheim. Dort habe ich während meiner Referendariatszeit gespielt. Da erzielte ich beim 4:3-Sieg in der Aufstiegsrelegation zur A-Klasse Bad Kreuznach alle Tore. Ich bin ein klassischer Mittelstürmer, der sich im Strafraumzentrum am wohlsten fühlt. Ich bin 1,90 Meter groß, da kommt meine Kopfballstärke am besten zur Geltung. Zudem kann ich mit rund 100 Kilo Körpergewicht die Gegenspieler beschäftigen, indem ich Bälle vorne festmache und abschirme.

Wie ist die Situation bei den „Froggern“?

Die Stimmung ist spitze und der Zusammenhalt groß. Ein Beispiel: Als wir im September das Derby gegen den SV Mörlheim nach 2:0-Führung mit 2:3 verloren haben, gab es keine gegenseitigen Schuldzuweisungen und kein böses Wort. Wir haben sofort für gute Stimmung gesorgt und uns gegenseitig aufgebaut. Ich fühle mich hier sehr wohl und werde definitiv beim FVQ meine Karriere beenden. Wir haben viele Studenten im Team. Ich würde mich freuen, wenn einige von ihnen dauerhaft in der Südpfalz ihren Lebensmittelpunkt finden und somit dem Verein erhalten bleiben. Ich wünsche mir eine Saison ohne Abstiegsgefahr, das wäre mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde gewährleistet.

Was haben Sie noch vor?

Ich habe mein Herz an die Südpfalz verloren. Meine Frau stammt aus Kandel, wir wohnen in Ilbesheim. Dort würde ich gerne ein Eigenheim errichten und eine Familie gründen. Beruflich strebe ich eine Weiterbildung an. Ich bin als Grundschullehrer an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim beschäftigt. Ich unterrichte Kinder aus verschiedenen Nationen, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Zudem möchte ich noch einige Jahre gesund bleiben und Fußball spielen. Das ist nicht selbstverständlich: Vor einigen Jahren erlitt ich eine Fraktur des Sprunggelenks mit einem Knorpelschaden. Ich musste eineinhalb Jahre pausieren, und es bestand die Gefahr, nie wieder Sport treiben zu können.