Jule Niemeier hat für das Tennis-Turnier in Stuttgart eine schwere Auftaktgegnerin erwischt. Die deutsche Nummer eins trifft bei dem top besetzten Sandplatz-Event in der ersten Runde auf Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Mehr Glück hatte Tatjana Maria, die es zunächst mit einer Qualifikantin zu tun bekommt.

Stuttgart (dpa) - Das könnte eventuell Tamara Korpatsch sein, die sich mit einem 6:2, 6:4 gegen die Amerikanerin Alycia Parks in der zweiten Runde der Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld sicherte. Sabine Lisicki verpasste dagegen das Ticket für das Turnier. Die sich gerade nach einer langen Verletzungspause zurückkämpfende Berlinerin unterlag am Sonntag der Kroatin Petra Martic mit 4:6, 5:7.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld in der Porsche Arena von der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen. Insgesamt sind neun Spielerinnen aus den Top Ten in Stuttgart am Start. Die Veranstaltung beginnt an diesem Montag.

Niemeier und Maria hatten am Freitag und Samstag mit je einem Sieg großen Anteil am deutschen Erfolg im Billie Jean King Cup gegen Brasilien. Maria, die zuletzt das Turnier in Bogotá gewonnen hatte, siegte gegen Laura Pigossi. Niemeier setzte sich gegen die Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia durch. Auf die Brasilianerin könnte die 23 Jahre alte Dortmunderin im Falle eines Sieges gegen Rybakina in der zweiten Runde treffen.

Turnier-Tableau