2:3 verlor der FFV Fortuna Göcklingen in der Frauenfußball-Regionalliga gegen Wormatia Worms. Trainer Alfred Ebert musste erneut auf zahlreiche Akteurinnen verzichten. Deshalb wurde unter anderem Samantha Kiefer reaktiviert, die nach der vergangenen Saison die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte.

Worms versuchte von Beginn an, den FFV unter Druck zu setzen und dessen Defensive mit langen Diagonalpässen zu überwinden. Erste nennenswerte Aktion war ein Lattentreffer in der 22. Minute. Aus brenzliger Situation konnte Torfrau Elina Förg nach einem Eckball in der 26. Minute klären.

Der Druck der Wormserinnen nahm stetig zu, Göcklingen konnte kaum für Entlastung sorgen. In der 40. Minute zeichnete sich Elina Förg erneut aus, mit einer Fußabwehr klärte sie vor der einschussbereiten Tina Ruh. Noch in derselben Minute war es dann aber passiert. Einen Freistoß von Ruh konnte Förg nicht festhalten – 0:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel das 0:2. Die Abwehr bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Förg musste mit dem Fuß außerhalb des Strafraumes klären, der Ball kam zu Romy Gajdera, die keine Probleme damit hatte, ihn ins leere Tor zu schießen.

Ausgleich nach der Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff ging Göcklingen direkt in die Offensive, setzte die Wormatia unter Druck und kam so tatsächlich bereits in der 48. Minute zum Anschlusstreffer. Fabienne Heintz verkürzte mit einem Schuss aus 20 Metern. Ihr erster Treffer in der Regionalliga.

Die Druckphase des FFV hielt an. Lea Scherer scheiterte in der 52. Minute knapp, traf dann aber nur vier Minuten sehenswert aus 25 Metern: 2:2. Nun war es ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 62. Minute erzielte Michelle Adam nach guter Vorarbeit von Scherer die vermeintliche 3:2-Führung. Der Treffer wurde nicht anerkannt, stattdessen auf Abseits entschieden.

In den letzten Minuten schwinden die Kräfte

Worms wurde nervös, Göcklingen legte nach. Scherer scheiterte knapp mit einem Freistoß. In den letzten zehn Minuten schwanden der Fortuna so langsam die Kräfte. Worms machte noch mal Druck. Elina Förg konnte sich nach einem Eckball in der 82. Minute erneut gehen Ruh auszeichnen. In der 88. Minute war sie bei einem Weitschuss von Lara Karnahl chancenlos. Der FFV warf alles nach vorne, kam aber nicht mehr zum Ausgleichstreffer. Nadine Müller traf in der 93. Minute nach einem Eckball die Latte.

Aufgrund der über weite Strecken starken Leistung wäre ein Punkt mehr als verdient gewesen. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte die Mannschaft, was sie leisten kann. Ohne Punkt tritt sie am Sonntag um 12.45 Uhr beim TuS Issel an.