Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga eine bittere Niederlage hinnehmen müssen und stehen unmittelbar vor dem zweiten sportlichen Abstieg in zwölf Monaten. Das Team von Trainer Klaus Perwas verlor am Freitagabend ganz knapp mit 83:84 (47:44) bei den Hakro Merlins Crailsheim und verpasste damit den Sprung aus der Abstiegszone. Zuvor hatte der direkte Rivale Syntainics MBC aus Weißenfels mit 74:102 gegen die EWE Baskets Oldenburg verloren. Damit stand schon in der Anfangsphase der Partie fest, dass der Ex-Meister am Freitagabend noch nicht fix absteigen konnte.

Ilshofen (dpa) - Angeführt wurden die Hessen von Spielmacher Jordan Theodore, der wie beim Heimsieg über die Baskets Würzburg am Montag überragte. Theodore erzielte 29 Zähler, doch das reichte in der emotionalen Partie in der Arena Hohenlohe nicht zum so dringend benötigten Auswärtserfolg. Den letzten Angriff der Partie vergab er, es wäre der Wurf zum Sieg gewesen.

Am 34. Spieltag an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) muss Frankfurt nun zwingend gewinnen und zudem auf Schützenhilfe hoffen. Nur bei einem eigenen Sieg bei der BG Göttingen und einer Niederlage des MBC gegen Crailsheim halten die Hessen die Klasse. Die Basketball Löwen Braunschweig und Crailsheim sind vorzeitig gerettet. In der Vorsaison war Frankfurt bereits sportlich abgestiegen, hatte dann aber eine Wildcard erhalten.

